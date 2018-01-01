Wink
Фильмы
Капитан Филлипс
Актёры и съёмочная группа фильма «Капитан Филлипс»

Актёры и съёмочная группа фильма «Капитан Филлипс»

Режиссёры

Пол Гринграсс

Paul Greengrass
Режиссёр

Актёры

Том Хэнкс

Tom Hanks
АктёрCaptain Richard Phillips
Бархад Абди

Barkhad Abdi
АктёрMuse
Баркхад Абдирахман

Barkhad Abdirahman
АктёрBilal
Файсал Ахмед

Faysal Ahmed
АктёрNajee
Махат М. Али

Mahat M. Ali
АктёрElmi
Майкл Чернус

Michael Chernus
АктёрShane Murphy
Юл Васкес

Yul Vazquez
АктёрCaptain Frank Castellano
Макс Мартини

Max Martini
АктёрSEAL Commander
Кэтрин Кинер

Catherine Keener
АктрисаAndrea Phillips
Крис Малки

Chris Mulkey
АктёрJohn Cronan

Сценаристы

Билли Рэй

Billy Ray
Сценарист
Ричард Филлипс

Richard Phillips
Сценарист
Стефан Тэлти

Stephan Talty
Сценарист

Продюсеры

Дэна Брунетти

Dana Brunetti
Продюсер
Майкл Де Лука

Michael De Luca
Продюсер
Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер
Хадиджа Алами

Khadija Alami
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Станислав Тикунов

Актёр дубляжа
Михаил Лукашов

Актёр дубляжа

Художники

Су Уайтакер

Su Whitaker
Художница
Марк Бриджес

Mark Bridges
Художник
Доминик Кэйпон

Dominic Capon
Художник
Кори Хьюз-Шоу

Corey Hughes-Shaw
Художник

Монтажёры

Кристофер Раус

Christopher Rouse
Монтажёр

Операторы

Бэрри Экройд

Barry Ackroyd
Оператор

Композиторы

Генри Джекман

Henry Jackman
Композитор