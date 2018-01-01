WinkФильмыКапитан ФиллипсАктёры и съёмочная группа фильма «Капитан Филлипс»
Актёры и съёмочная группа фильма «Капитан Филлипс»
Режиссёры
Актёры
АктёрCaptain Richard Phillips
Том ХэнксTom Hanks
АктёрMuse
Бархад АбдиBarkhad Abdi
АктёрBilal
Баркхад АбдирахманBarkhad Abdirahman
АктёрNajee
Файсал АхмедFaysal Ahmed
АктёрElmi
Махат М. АлиMahat M. Ali
АктёрShane Murphy
Майкл ЧернусMichael Chernus
АктёрCaptain Frank Castellano
Юл ВаскесYul Vazquez
АктёрSEAL Commander
Макс МартиниMax Martini
АктрисаAndrea Phillips
Кэтрин КинерCatherine Keener
АктёрJohn Cronan