Камуфляж и шпионаж (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме
Крутой спецагент Лэнс Стерлинг становится жертвой ложных обвинений в подготовке заговора с целью захвата власти во всем мире. Чтобы восстановить репутацию, шпион должен на время затаиться. Он обращается к ученому, разработавшему жидкость для камуфляжа. Выпив ее, Лэнс превращается в голубя.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- НБРежиссёр
Ник
Бруно
- ТКРежиссёр
Трой
Квон
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Том
Холланд
- Актриса
Рашида
Джонс
- Актёр
Бен
Мендельсон
- РМАктриса
Риба
Макинтайр
- РБАктриса
Рэйчел
Броснахэн
- Актриса
Карен
Гиллан
- DХАктёр
D.J.
Халед
- КХАктриса
Карла
Хименес
- ЛТСценарист
Ллойд
Тейлор
- ЛМСценарист
Лукас
Мартелл
- СДСценарист
Синди
Дэвис Хьюит
- Продюсер
Питер
Чернин
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ККМонтажёр
Кристофер
Кэмпбелл
- РТМонтажёр
Рэнди
Трагер
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро