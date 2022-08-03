Камуфляж и шпионаж (фильм, 2019) смотреть онлайн

Крутой спецагент Лэнс Стерлинг становится жертвой ложных обвинений в подготовке заговора с целью захвата власти во всем мире. Чтобы восстановить репутацию, шпион должен на время затаиться. Он обращается к ученому, разработавшему жидкость для камуфляжа. Выпив ее, Лэнс превращается в голубя.

