Камуфляж и шпионаж

Камуфляж и шпионаж (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.32019, Spies in Disguise
Мультфильм, Фантастика97 мин6+

Крутой спецагент Лэнс Стерлинг становится жертвой ложных обвинений в подготовке заговора с целью захвата власти во всем мире. Чтобы восстановить репутацию, шпион должен на время затаиться. Он обращается к ученому, разработавшему жидкость для камуфляжа. Выпив ее, Лэнс превращается в голубя.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

