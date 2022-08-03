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Как приручить дракона HD

Как приручить дракона HD (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.82010, How to Train Your Dragon
Мультфильм, Приключения93 мин12+

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О фильме

История подростка Иккинга, которому не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Мир Иккинга переворачивается с ног на голову, когда он неожиданно встречает дракона Беззубика, который поможет ему и другим викингам увидеть привычный мир с совершенно другой стороны…

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как приручить дракона HD»