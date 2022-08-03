Как приручить дракона 3 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Викинги и драконы гармонично уживаются на острове Олух и не подозревают, что враг не дремлет. Рабовладельцы мечтают отомстить сбежавшим от них драконам и нанимают опытного охотника на «ночных фурий» Гриммеля. Первая его цель ― повзрослевший Беззубик, лучший друг вождя викингов Иккинга.

