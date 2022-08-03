Как приручить дракона 3 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Как приручить дракона 3
9.32019, How to Train Your Dragon: The Hidden World
Мультфильм, Комедия99 мин6+

О фильме

Викинги и драконы гармонично уживаются на острове Олух и не подозревают, что враг не дремлет. Рабовладельцы мечтают отомстить сбежавшим от них драконам и нанимают опытного охотника на «ночных фурий» Гриммеля. Первая его цель ― повзрослевший Беззубик, лучший друг вождя викингов Иккинга.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как приручить дракона 3»