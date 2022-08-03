Как меня зовут
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Как меня зовут

Как меня зовут (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Как меня зовут
Драма86 мин18+

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О фильме

17-летние москвички Оля и Саша отправляются в Крым, чтобы познакомиться с Олиным отцом Сергеем. Сергей всю жизнь прожил в маленьком приморском поселке и никогда не видел свою единственную дочь. На пороге его дома Оля пугается предстоящей встречи и просит Сашу «поменяться местами».

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как меня зовут»