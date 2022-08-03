17-летние москвички Оля и Саша отправляются в Крым, чтобы познакомиться с Олиным отцом Сергеем. Сергей всю жизнь прожил в маленьком приморском поселке и никогда не видел свою единственную дочь. На пороге его дома Оля пугается предстоящей встречи и просит Сашу «поменяться местами».

