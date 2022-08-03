Как меня зовут (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Как меня зовут
Драма86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
17-летние москвички Оля и Саша отправляются в Крым, чтобы познакомиться с Олиным отцом Сергеем. Сергей всю жизнь прожил в маленьком приморском поселке и никогда не видел свою единственную дочь. На пороге его дома Оля пугается предстоящей встречи и просит Сашу «поменяться местами».
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Нигина
Сайфуллаева
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актриса
Александра
Бортич
- Актриса
Марина
Васильева
- Актёр
Кирилл
Каганович
- Актриса
Анна
Котова
- АФАктёр
Андрей
Фомин
- СЩАктёр
Сергей
Щербанов
- ДВАктёр
Дмитрий
Верста
- СПАктёр
Сергей
Пальчаковский
- ЛМСценарист
Любовь
Мульменко
- Сценарист
Нигина
Сайфуллаева
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- Продюсер
Сергей
Корнихин
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая
- ВКМонтажёр
Вадим
Красницкий
- МЗОператор
Марк
Зисельсон