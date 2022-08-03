Как Майк (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.02002, Like Mike
Фэнтези, Спортивный95 мин12+
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О фильме
Подросток Келвин мечтает стать звездой баскетбола, но у него слишком маленький рост. Однажды он находит кроссовки с инициалами «М. Дж.», и решает, что это судьба. Надев их, Келвин начинает совершать тридцатифутовые прыжки, и его мечты сбываются.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Спортивный, Кино для детей, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ШМАктёр
Шэд
Мосс
- Актёр
Моррис
Честнат
- ДЛАктёр
Джонатан
Липники
- Актриса
Бренда
Сонг
- Актёр
Джесси
Племонс
- ДРАктёр
Джулиус
Риттер
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- ЭМАктриса
Энн
Мира
- Актёр
Роберт
Форстер
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- МЭСценарист
Майкл
Эллиот
- ПХПродюсер
Питер
Хеллер
- Продюсер
Барри
Джозефсон
- ТКПродюсер
Тереза
Колдуэлл
- ДДПродюсер
Джермейн
Дюпри
- ДШАктёр дубляжа
Данила
Шевченко
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Семенов
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ДЗХудожник
Джон
Захари
- СШХудожница
Сьюзетт
Шитс
- ПЕМонтажёр
Питер
Е. Бергер
- ШМОператор
Шон
Морер
- РГКомпозитор
Ричард
Гиббс