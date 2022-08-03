Подросток Келвин мечтает стать звездой баскетбола, но у него слишком маленький рост. Однажды он находит кроссовки с инициалами «М. Дж.», и решает, что это судьба. Надев их, Келвин начинает совершать тридцатифутовые прыжки, и его мечты сбываются.

