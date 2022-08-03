Как Майк
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Как Майк

Как Майк (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.02002, Like Mike
Фэнтези, Спортивный95 мин12+

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О фильме

Подросток Келвин мечтает стать звездой баскетбола, но у него слишком маленький рост. Однажды он находит кроссовки с инициалами «М. Дж.», и решает, что это судьба. Надев их, Келвин начинает совершать тридцатифутовые прыжки, и его мечты сбываются.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Спортивный, Кино для детей, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как Майк»