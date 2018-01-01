Wink
Как малые дети
Актёры и съёмочная группа фильма «Как малые дети»

Актёры и съёмочная группа фильма «Как малые дети»

Режиссёры

Тодд Филд

Todd Field
Режиссёр

Актёры

Кейт Уинслет

Kate Winslet
АктрисаSarah Pierce
Дженнифер Коннелли

Jennifer Connelly
АктрисаKathy Adamson
Патрик Уилсон

Patrick Wilson
АктёрBrad Adamson
Джеки Эрл Хейли

Jackie Earle Haley
АктёрRonnie J. McGorvey
Ноа Эммерих

Noah Emmerich
АктёрLarry Hedges
Грегг Эдельман

Gregg Edelman
АктёрRichard Pierce
Филлис Сомервиль

Phyllis Somerville
АктрисаMay McGorvey
Рэймонд Дж. Бэрри

Raymond J. Barry
АктёрBullhorn Bob
Джейн Адамс

Jane Adams
АктрисаSheila
Тай Симпкинс

Ty Simpkins
АктёрAaron Adamson

Сценаристы

Тодд Филд

Todd Field
Сценарист
Том Перротта

Tom Perrotta
Сценарист

Продюсеры

Альберт Бергер

Albert Berger
Продюсер
Тодд Филд

Todd Field
Продюсер
Рон Йеркса

Ron Yerxa
Продюсер
Кент Альтерман

Kent Alterman
Продюсер

Актёры дубляжа

Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Андрей Казанцев

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа

Художники

Джон Касарда

John Kasarda
Художник

Монтажёры

Лео Тромбетта

Leo Trombetta
Монтажёр

Композиторы

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор