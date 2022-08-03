Как малые дети (фильм, 2006) смотреть онлайн
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О фильме
Драма «Как малые дети» 2006 года — фильм о лицемерии, запретных желаниях и контроле — о том, как легко вслух осуждать чужую жизнь, тихо разрушая при этом свою.
Сара Пирс задыхается в роли примерной жены и матери, и ее не отпускает чувство, что жизнь проходит впустую. Знакомство на детской площадке с Брэдом Адамсоном — обаятельным папой четырехлетки — перерастает в тайный роман. А в это же время соседи Сары и Брэда шумят, обсуждая возвращение Ронни Макгорви — отсидевшего в тюрьме педофила. Его появление запускает в городке волну страха и ненависти, причем особенно пристально за Ронни следит Ларри Хеджес — экс-полицейский, который потерял работу после случайного убийства ребенка.
«Как малые дети» — фильм, который цепляет тем, что не делит персонажей на «плохих» и «хороших»: здесь почти каждый одновременно и жертва, и виновник. Так что если вы любите кино про частные ошибки, которые в маленьком сообществе быстро становятся общей драмой, картина Тодда Филда найдет, чем вас и зацепить, и порадовать.
Рейтинг
- ТФРежиссёр
Тодд
Филд
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- НЭАктёр
Ноа
Эммерих
- ГЭАктёр
Грегг
Эдельман
- ФСАктриса
Филлис
Сомервиль
- РДАктёр
Рэймонд
Дж. Бэрри
- ДААктриса
Джейн
Адамс
- ТСАктёр
Тай
Симпкинс
- ТФСценарист
Тодд
Филд
- ТПСценарист
Том
Перротта
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- ТФПродюсер
Тодд
Филд
- РЙПродюсер
Рон
Йеркса
- КАПродюсер
Кент
Альтерман
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман