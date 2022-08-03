Как малые дети (фильм, 2006) смотреть онлайн

Драма «Как малые дети» 2006 года — фильм о лицемерии, запретных желаниях и контроле — о том, как легко вслух осуждать чужую жизнь, тихо разрушая при этом свою.



Сара Пирс задыхается в роли примерной жены и матери, и ее не отпускает чувство, что жизнь проходит впустую. Знакомство на детской площадке с Брэдом Адамсоном — обаятельным папой четырехлетки — перерастает в тайный роман. А в это же время соседи Сары и Брэда шумят, обсуждая возвращение Ронни Макгорви — отсидевшего в тюрьме педофила. Его появление запускает в городке волну страха и ненависти, причем особенно пристально за Ронни следит Ларри Хеджес — экс-полицейский, который потерял работу после случайного убийства ребенка.



«Как малые дети» — фильм, который цепляет тем, что не делит персонажей на «плохих» и «хороших»: здесь почти каждый одновременно и жертва, и виновник. Так что если вы любите кино про частные ошибки, которые в маленьком сообществе быстро становятся общей драмой, картина Тодда Филда найдет, чем вас и зацепить, и порадовать.

