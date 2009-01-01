Из Парижа с любовью (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.12009, From Paris with Love
Боевики, Триллеры88 мин16+
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Сюжет
Личному помощнику американского посла в Париже Джеймсу Ризу не хватает острых ощущений. Он мечтает стать настоящим секретным агентом, а пока подрабатывает, выполняя мелкие поручения ЦРУ. Наконец, Джеймсу дают первое большое задание и матерого напарника Чарли Вэкса. Опасная игра начинается!
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ПМРежиссёр
Пьер
Морель
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- КСАктриса
Кася
Смутняк
- РДАктёр
Ричард
Дерден
- ЙБАктёр
Йин
Бинг
- ЭРАктриса
Эмбер
Роуз Рева
- ЭГАктёр
Эрик
Годон
- ФБАктёр
Франсуа
Бредон
- ЧДАктёр
Чемс-Эддин
Дамани
- СДАктёр
Сами
Дарр
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Виржини
Бессон-Силла
- ЭДПродюсер
Энсон
Даунс
- ЛФПродюсер
Линда
Фавила
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- КБХудожница
Корина
Бруан
- МАОператор
Мишель
Абрамович
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли