Из Парижа с любовью
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Из Парижа с любовью

Из Парижа с любовью (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.12009, From Paris with Love
Боевики, Триллеры88 мин16+

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Сюжет

Личному помощнику американского посла в Париже Джеймсу Ризу не хватает острых ощущений. Он мечтает стать настоящим секретным агентом, а пока подрабатывает, выполняя мелкие поручения ЦРУ. Наконец, Джеймсу дают первое большое задание и матерого напарника Чарли Вэкса. Опасная игра начинается!

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Из Парижа с любовью»

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