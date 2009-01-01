Из Парижа с любовью (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Личному помощнику американского посла в Париже Джеймсу Ризу не хватает острых ощущений. Он мечтает стать настоящим секретным агентом, а пока подрабатывает, выполняя мелкие поручения ЦРУ. Наконец, Джеймсу дают первое большое задание и матерого напарника Чарли Вэкса. Опасная игра начинается!



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