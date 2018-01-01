Wink
Фильмы
Искусственный интеллект. Доступ неограничен
Актёры и съёмочная группа фильма «Искусственный интеллект. Доступ неограничен»

Режиссёры

Джон Мур

John Moore
Режиссёр

Актёры

Пирс Броснан

Pierce Brosnan
АктёрMike Regan
Джеймс Фрешвилл

James Frecheville
АктёрEd Porter
Анна Фрил

Anna Friel
АктрисаRose Regan
Стефани Скотт

Stefanie Scott
АктрисаKaitlyn Regan
Микаэл Нюквист

Michael Nyqvist
АктёрHenrik
Клэр-Хоуп Эшити

Claire-Hope Ashitey
АктрисаJoan
Дэвид Максэвидж

David McSavage
АктёрAndy
Оливия Ромао

Olivia Romao
АктрисаHeather
Джей Бенедикт

Jay Benedict
АктёрDetective Unrein
Остин Свифт

Austin Swift
АктёрLance

Сценаристы

Уильям Уишер мл.

William Wisher
Сценарист
Дэниэл Кэй

Dan Kay
Сценарист

Продюсеры

Николя Картье

Nicolas Chartier
Продюсер
Крэйг Дж. Флорес

Craig J. Flores
Продюсер
Бо Ст. Клэр

Beau St. Clair
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Станислав Тикунов

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа

Художники

Тамара Конбой

Tamara Conboy
Художница

Операторы

Эккхарт Поллак

Ekkehart Pollack
Оператор