Именинница (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Birthday Girl
Триллеры, Комедии89 мин18+
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Сюжет
Застенчивый банковский служащий решился на отчаянный шаг: выписал невесту с интернет-сайта «Из России с любовью». И вскоре в лондонском аэропорту он уже встречает свою загадочную Надю.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Криминал, Триллеры
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Джез
Баттеруорт
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Бен
Чаплин
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актёр
Матьё
Кассовиц
- КЛАктриса
Кейт
Линн Эванс
- СМАктёр
Стивен
Мэнгэн
- АААктёр
Александр
Армстронг
- СФАктриса
Сэлли
Филлипс
- ДМАктриса
Джо
МакИннесс
- БМАктёр
Бен
Миллер
- Сценарист
Джез
Баттеруорт
- ЭА�Продюсер
Эрик
Абрахам
- ДФПродюсер
Диана
Филлипс
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ЛУХудожница
Линда
Уилсон
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- ОСОператор
Оливер
Степлтон
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек