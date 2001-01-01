Именинница
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Именинница

Именинница (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Birthday Girl
Триллеры, Комедии89 мин18+

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Сюжет

Застенчивый банковский служащий решился на отчаянный шаг: выписал невесту с интернет-сайта «Из России с любовью». И вскоре в лондонском аэропорту он уже встречает свою загадочную Надю.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Именинница»

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