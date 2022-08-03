Иллюзия полета (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Flightplan
Триллер, Детектив93 мин18+
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О фильме
Во время авиарейса Берлин - Нью-Йорк у Кайл Пратт неожиданно бесследно пропадает 6-летняя дочь Джулия. Переживая эмоциональный стресс после безвременной кончины мужа, Кайл отчаянно пытается доказать свою вменяемость. Однако ситуация выглядит настолько абсурдной и фантастичной, что она уже сама начинает сомневаться в адекватности своего восприятия реальности.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Швентке
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актёр
Шон
Бин
- КБАктриса
Кейт
Бихан
- МИАктёр
Майкл
Ирби
- АКАктёр
Ассаф
Коэн
- ЭКАктриса
Эрика
Кристенсен
- ШЭАктёр
Шэйн
Эдельман
- МГАктриса
Мэри
Галлахер
- ХРАктриса
Хейли
Рэмм
- ПЭСценарист
Питер
Э. Даулинг
- Сценарист
Билли
Рэй
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- РДПродюсер
Роберт
Диноцци
- ЭХПродюсер
Эрика
Хаггинс
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- БКАктриса дубляжа
Белла
Ко
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер