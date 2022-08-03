Иллюзия полета (фильм, 2005) смотреть онлайн

Во время авиарейса Берлин - Нью-Йорк у Кайл Пратт неожиданно бесследно пропадает 6-летняя дочь Джулия. Переживая эмоциональный стресс после безвременной кончины мужа, Кайл отчаянно пытается доказать свою вменяемость. Однако ситуация выглядит настолько абсурдной и фантастичной, что она уже сама начинает сомневаться в адекватности своего восприятия реальности.

