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Иллюзия полета

Иллюзия полета (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Flightplan
Триллер, Детектив93 мин18+

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О фильме

Во время авиарейса Берлин - Нью-Йорк у Кайл Пратт неожиданно бесследно пропадает 6-летняя дочь Джулия. Переживая эмоциональный стресс после безвременной кончины мужа, Кайл отчаянно пытается доказать свою вменяемость. Однако ситуация выглядит настолько абсурдной и фантастичной, что она уже сама начинает сомневаться в адекватности своего восприятия реальности.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иллюзия полета»