ИЛЬФИПЕТРОВ (фильм, 2013) смотреть онлайн

С тем, чтобы зритель угадал в фамилии ИЛЬФИПЕТРОВ отдельных Илью Ильфа и Евгения Петрова, авторами собрана впечатляющая доказательная база: живые свидетельства добыты в Москве, Одессе, Ярославле, Париже, Нью-Йорке в точном повторении маршрута «Одноэтажной Америки», в чудом сохранившихся семейных архивах.

