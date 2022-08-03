ИЛЬФИПЕТРОВ (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.12013, ИЛЬФИПЕТРОВ
Документальный, Мультфильм95 мин12+
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О фильме
С тем, чтобы зритель угадал в фамилии ИЛЬФИПЕТРОВ отдельных Илью Ильфа и Евгения Петрова, авторами собрана впечатляющая доказательная база: живые свидетельства добыты в Москве, Одессе, Ярославле, Париже, Нью-Йорке в точном повторении маршрута «Одноэтажной Америки», в чудом сохранившихся семейных архивах.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм, Документальный
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- РЛРежиссёр
Рома
Либеров
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- ЛКАктёр
Леонид
Каневский
- Актриса
Полина
Агуреева
- Актриса
Екатерина
Федулова
- Актёр
Михаил
Ефремов
- ДХАктёр
Дмитрий
Хоронько
- ДГАктёр
Дэвид
Гамбург
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актриса
Ирина
Киреева
- РЛСценарист
Рома
Либеров
- РЛПродюсер
Рома
Либеров
- НБХудожница
Нина
Бисярина
- ГММонтажёр
Георгий
Мчедлившили
- РСОператор
Роман
Сивожелезов
- КШКомпозитор
Константин
Шевелев
- ДХКомпозитор
Дмитрий
Хоронько