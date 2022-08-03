ИЛЬФИПЕТРОВ
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ИЛЬФИПЕТРОВ

ИЛЬФИПЕТРОВ (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.12013, ИЛЬФИПЕТРОВ
Документальный, Мультфильм95 мин12+

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О фильме

С тем, чтобы зритель угадал в фамилии ИЛЬФИПЕТРОВ отдельных Илью Ильфа и Евгения Петрова, авторами собрана впечатляющая доказательная база: живые свидетельства добыты в Москве, Одессе, Ярославле, Париже, Нью-Йорке в точном повторении маршрута «Одноэтажной Америки», в чудом сохранившихся семейных архивах.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Документальный
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «ИЛЬФИПЕТРОВ»