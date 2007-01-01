Идеальный незнакомец (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.52007, Perfect Stranger
Триллеры, Детективы104 мин18+
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Сюжет
Журналистка Ровена Прайс занимается расследованием убийства своей подруги. Через некоторое время она узнает, что к преступлению может быть причастен влиятельный глава рекламного агентства Харрисон Хилл. Вместе со своим помощником Майлзом Хэйли она затевает опасную игру.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДФРежиссёр
Джеймс
Фоули
- ХБАктриса
�Холли
Берри
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актёр
Ричард
Портноу
- ГДАктёр
Гари
Дурдан
- ФЛАктриса
Флоренция
Лозаньо
- НЭАктриса
Никки
Эйкокс
- КЧАктриса
Кэтлин
Чэлфант
- ГМАктёр
Гордон
Макдональд
- ДВАктриса
Дэниэлла
Ван Граас
- ТКСценарист
Тодд
Комарники
- ДБСценарист
Джон
Бокенкамп
- Продюсер
Рональд
М. Бозман
- СДПродюсер
Стивен
Дж. Идс
- СЛПродюсер
Стефани
Лэнгофф
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- АНОператор
Анастас
Н. Микос
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто