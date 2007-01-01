Идеальный незнакомец
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Идеальный незнакомец

Идеальный незнакомец (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.52007, Perfect Stranger
Триллеры, Детективы104 мин18+

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Сюжет

Журналистка Ровена Прайс занимается расследованием убийства своей подруги. Через некоторое время она узнает, что к преступлению может быть причастен влиятельный глава рекламного агентства Харрисон Хилл. Вместе со своим помощником Майлзом Хэйли она затевает опасную игру.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный незнакомец»

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