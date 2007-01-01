Идеальный незнакомец (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Журналистка Ровена Прайс занимается расследованием убийства своей подруги. Через некоторое время она узнает, что к преступлению может быть причастен влиятельный глава рекламного агентства Харрисон Хилл. Вместе со своим помощником Майлзом Хэйли она затевает опасную игру.



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