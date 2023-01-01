Гудзонский ястреб (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

«Гудзонский Ястреб» — прозвище непревзойденного вора Эдди. Выйдя из тюрьмы, король кражи решает уйти на заслуженный отдых. Но слишком многие заинтересованы в его криминальном таланте. С помощью шантажа злоумышленники заставляют Эдди совершить ограбление века: он должен похитить три шедевр�а Леонардо Да Винчи из самых охраняемых музеев мира всего за несколько дней!



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