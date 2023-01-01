Гудзонский ястреб (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Hudson Hawk
Боевики, Комедии95 мин12+
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Сюжет
«Гудзонский Ястреб» — прозвище непревзойденного вора Эдди. Выйдя из тюрьмы, король кражи решает уйти на заслуженный отдых. Но слишком многие заинтересованы в его криминальном таланте. С помощью шантажа злоумышленники заставляют Эдди совершить ограбление века: он должен похитить три шедевр�а Леонардо Да Винчи из самых охраняемых музеев мира всего за несколько дней!
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МЛРежиссёр
Майкл
Леманн
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ДААктёр
Дэнни
Айелло
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- ДКАктёр
Джеймс
Коберн
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- СБАктриса
Сандра
Бернхард
- ДБАктёр
Дональд
Бертон
- ДХАктёр
Дон
Харви
- ДКАктёр
Дэвид
Карузо
- ЭБАктёр
Эндрю
Бринярски
- СЕСценарист
Стивен
Е. де Соуза
- ДУСценарист
Дэниэл
Уотерс
- Сценарист
Брюс
Уиллис
- Сценарист
Роберт
Крафт
- МДПродюсер
Майкл
Драйхёрст
- Продюсер
Роберт
Крафт
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- СТПродюсер
Сюзанн
Тодд
- Актёр дубляжа
Борис
Щербаков
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен
- Композитор
Роберт
Крафт