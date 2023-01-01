Биография

Роберт Крафт – композитор, режиссер, сценарист. За всю свою творческую карьеру Крафт смог покорить сердца зрителей и собрать многочисленную армию фанатов. Он полностью погружается в процесс работы, создавая все новые шедевры кинематографа. Его трудолюбие и талант не могли остаться незамеченными, и его пригласили для сотрудничества в создании многих фильмов. Также он работал над сценарием к фильму «Смертные представления», этот фильм так же нашел свою аудиторию. Сейчас популярность Роберта Крафт, как сценариста и композитора, стремительно растет. Творческая карьера композитора началась с фильма «Гудзонский ястреб» (1991 год). Для создания этого фильма Роберт Крафт приложил массу усилий, он частично написал сценарий и создал музыку для фильма. Но именно этот фильм принес музыканту известность. Также он писал музыку для «Анна и Король» и «Короли Мамбо». Эти фильмы получили положительный отклик у аудитории сделали его узнаваемым композитором. Зрители считают, что музыка в фильме «Анна и Король» полностью передает атмосферу фильма и делает его более интересным. Из всех фильмов с его музыкой «Анна и Король» получил самый высокий рейтинг и массу положительных откликов.