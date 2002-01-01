Госпожа горничная (фильм, 2002) смотреть онлайн
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Сюжет
Роскошный отель на Манхэттене видел немало любовных историй. Но та, что случилась с одной из его служащих — молодой горничной Марисой Вентурой — самая удивительная. Однажды, убирая номер богатой дамы, Мариса увидела брючный костюм — белый, роскошный и безумно дорогой. Искушение оказалось сл�ишком велико, и она осмелилась примерить наряд. В этот момент в гостиную вошел молодой миллионер и будущий сенатор — красавец Кристофер Маршалл. Красота Марисы поразила его в самое сердце. Он влюбился с первого взгляда и начал ухаживать. К тому же решил, что незнакомка принадлежит к высшему свету. А у девушки не хватило духу сразу сказать, что она всего лишь служанка…
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Уэйн
Ван
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Наташа
Ричардсон
- Актёр
Стэнли
Туччи
- ТПАктёр
Тайлер
Пози
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- КЭАктёр
Крис
Эйгеман
- ЭСАктриса
Эми
Седарис
- ММАктриса
Марисса
Мэтроун
- ПЛАктриса
Присцилла
Лопес
- КУСценарист
Кевин
Уэйд
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- Продюсер
Пол
Шифф
- Продюсер
Дебора
Шиндлер
- РБПродюсер
Ричард
Баратта
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри