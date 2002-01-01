Госпожа горничная (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Роскошный отель на Манхэттене видел немало любовных историй. Но та, что случилась с одной из его служащих — молодой горничной Марисой Вентурой — самая удивительная. Однажды, убирая номер богатой дамы, Мариса увидела брючный костюм — белый, роскошный и безумно дорогой. Искушение оказалось сл�ишком велико, и она осмелилась примерить наряд. В этот момент в гостиную вошел молодой миллионер и будущий сенатор — красавец Кристофер Маршалл. Красота Марисы поразила его в самое сердце. Он влюбился с первого взгляда и начал ухаживать. К тому же решил, что незнакомка принадлежит к высшему свету. А у девушки не хватило духу сразу сказать, что она всего лишь служанка…



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