Голая правда
Актёры и съёмочная группа фильма «Голая правда»

Режиссёры

Роберт Лукетич

Robert Luketic
Режиссёр

Актёры

Кэтрин Хайгл

Katherine Heigl
АктрисаAbby
Джерард Батлер

Gerard Butler
АктёрMike Chadway
Бри Тёрнер

Bree Turner
АктрисаJoy
Эрик Винтер

Eric Winter
АктёрColin
Ник Сирси

Nick Searcy
АктёрStuart
Джесси Д. Гойнс

Jesse D. Goins
АктёрCliff
Шерил Хайнс

Cheryl Hines
АктрисаGeorgia
Джон Майкл Хиггинс

John Michael Higgins
АктёрLarry
Ной Мэтьюз

Noah Matthews
АктёрJonah
Бонни Соммервиль

Bonnie Somerville
АктрисаElizabeth

Сценаристы

Карен МакКулла

Karen McCullah
Сценарист
Кирстен Смит

Kirsten Smith
Сценарист

Продюсеры

Гари Лучези

Gary Lucchesi
Продюсер
Стивен Ретер

Steven Reuther
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Ольга Зверева

Актриса дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа
Михаил Георгиу

Актёр дубляжа

Художники

Билл Хоукинс

Bill Hawkins
Художник
Бетси Хайман

Betsy Heimann
Художница

Монтажёры

Лиза Зено Чургин

Lisa Zeno Churgin
Монтажёр

Операторы

Рассел Карпентер

Russell Carpenter
Оператор

Композиторы

Аарон Зигман

Aaron Zigman
Композитор