Биография

Эрик Винтер — американская модель, звезда драмы, комедии и детектива, киноактер. Родился в калифорнийском городе Ла-Мирада 17 июля 1976 года. Будущая звезда теле- и киноэкранов не сразу определился с выбором профессии. После окончания школы Эрик Винтер отправился в Лос-Анджелес, где окончил Калифорнийский государственный университет и получил степень в области психологии. Работал в глянцевых журналах в качестве фотомодели. Именно работа перед камерой стала причиной интереса к киноиндустрии. Винтер окончил актерские курсы, начал регулярно участвовать в кастингах. Дебют актера состоялся в мыльной опере «Дни нашей жизни». Эрик Винтер — знаменитый и востребованный актер, уже снявшийся в более чем полусотне работ для большого экрана и телевидения. Самые запоминающиеся его роли были исполнены в телесериалах «Хороший доктор», «Тайны и ложь», «Лунный свет», «Напарницы», кинолентах «Комета», «Голая правда», а также «Гарольд и Кумар: Побег из Гуантанамо».