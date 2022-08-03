Голая правда (фильм, 2009) смотреть онлайн

Эбби Рихтер работает продюсером утреннего ТВ шоу, но рейтинги падают и руководство приглашает в передачу специального корреспондента Майка Чадвея. Его шоу «Голая правда» призвано открыть женщинам глаза на то, что действительно заводит мужчин. Непристойные шутки, которые Майк отпускает в эфире, и его откровенно шовинистический настрой шокируют Эбби. Но, несмотря на всe это, рейтинги взлетают до небес.

