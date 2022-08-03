Голая правда
Wink
Фильмы
Голая правда
9.42009, The Ugly Truth
Мелодрама, Комедия92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Голая правда (фильм, 2009) смотреть онлайн

О фильме

Эбби Рихтер работает продюсером утреннего ТВ шоу, но рейтинги падают и руководство приглашает в передачу специального корреспондента Майка Чадвея. Его шоу «Голая правда» призвано открыть женщинам глаза на то, что действительно заводит мужчин. Непристойные шутки, которые Майк отпускает в эфире, и его откровенно шовинистический настрой шокируют Эбби. Но, несмотря на всe это, рейтинги взлетают до небес.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голая правда»