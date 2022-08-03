Голая правда (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
Эбби Рихтер работает продюсером утреннего ТВ шоу, но рейтинги падают и руководство приглашает в передачу специального корреспондента Майка Чадвея. Его шоу «Голая правда» призвано открыть женщинам глаза на то, что действительно заводит мужчин. Непристойные шутки, которые Майк отпускает в эфире, и его откровенно шовинистический настрой шокируют Эбби. Но, несмотря на всe это, рейтинги взлетают до небес.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Лукетич
- Актриса
Кэтрин
Хайгл
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актриса
Бри
Тёрнер
- Актёр
Эрик
Винтер
- Актёр
Ник
Сирси
- Актёр
Джесси
Д. Гойнс
- ШХАктриса
Шерил
Хайнс
- Актёр
Джон
Майкл Хиггинс
- НМАктёр
Ной
Мэтьюз
- БСАктриса
Бонни
Соммервиль
- КМСценарист
Карен
МакКулла
- КССценарист
Кирстен
Смит
- Продюсер
Гари
Лучези
- СРПродюсер
Стивен
Ретер
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- БХХудожник
Билл
Хоукинс
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- ЛЗМонтажёр
Лиза
Зено Чургин
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман