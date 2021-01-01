Гнев человеческий (в переводе Гоблина)
Wink
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Гнев человеческий (в переводе Гоблина)
8.52021, Wrath of Man
Боевики, Триллеры113 мин18+

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Гнев человеческий (в переводе Гоблина) (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Джейсон Стэйтем и Гай Ричи, сделавший актера звездой, не сотрудничали 15 лет и после длительного перерыва выдали олдскульный боевик о мстителе-инкассаторе. Дмитрий «Гоблин» Пучков, сделавший так, что фильмы Ричи особенно полюбились российским зрителям, перевел и озвучил «Гнев...» в своей фирменной манере, благодаря которой просмотр этого брутального кино станет незабываемым.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гнев человеческий (в переводе Гоблина)»

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