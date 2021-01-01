8.52021, Wrath of Man
Боевики, Триллеры113 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Гнев человеческий (в переводе Гоблина) (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Джейсон Стэйтем и Гай Ричи, сделавший актера звездой, не сотрудничали 15 лет и после длительного перерыва выдали олдскульный боевик о мстителе-инкассаторе. Дмитрий «Гоблин» Пучков, сделавший так, что фильмы Ричи особенно полюбились российским зрителям, перевел и озвучил «Гнев...» в своей фирменной манере, благодаря которой просмотр этого брутального кино станет незабываемым.
Гнев человеческий (в переводе Гоблина) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Холт
Маккэллани
- Актёр
Джеффри
Донован
- Актёр
Джош
Хартнетт
- ЛААктёр
Лас
Алонсо
- АФАктёр
Алекс
Фернс
- РКАктёр
Рауль
Кастильо
- Актёр
Деобиа
Опарей
- СИАктёр
Скотт
Иствуд
- НААктриса
Нив
Алгар
- НБСценарист
Николя
Бухриф
- ЭБСценарист
Эрик
Беснард
- Сценарист
Гай
Ричи
- АЭСценарист
Айван
Эткинсон
- АЭПродюсер
Айван
Эткинсон
- Продюсер
Билл
Блок
- ЭГПродюсер
Эндрю
Голов
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- АБАктёр дубляжа
Артур
Бесчастный
- СКХудожница
Стефани
Колли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- КБКомпозитор
Кристофер
Бенстед