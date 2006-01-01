Глюки (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Bug
Драмы, Триллеры97 мин18+
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Сюжет
Агнес ведет замкнутый образ жизни, у нее нет друзей, она не ходит на вечеринки. Зато у нее есть бывший муж, который сидит в тюрьме и так любит распускать руки. Скоро срок его заключения истекает, и женщина принимает решение поселиться в богом забытом городке в Оклахоме, чтобы избежать преследов�ания с его стороны.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- УФРежиссёр
Уильям
Фридкин
- Актриса
Эшли
Джадд
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Гарри
Конник мл.
- ЛКАктриса
Линн
Коллинс
- Актёр
Брайан
Ф. О’Бирн
- НБАктёр
Нил
Бержерон
- БНАктёр
Боб
Нилл
- ТЛСценарист
Трэйси
Леттс
- МБПродюсер
Майкл
Барнс
- ГХПродюсер
Гари
Хакэбэй
- АШПродюсер
Андреас
Шэрдт
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ФКХудожник
Франко-Джакомо
Карбоне
- ДНМонтажёр
Дэррин
Наварро
- МГОператор
Майкл
Грейди
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер