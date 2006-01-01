Глюки (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Агнес ведет замкнутый образ жизни, у нее нет друзей, она не ходит на вечеринки. Зато у нее есть бывший муж, который сидит в тюрьме и так любит распускать руки. Скоро срок его заключения истекает, и женщина принимает решение поселиться в богом забытом городке в Оклахоме, чтобы избежать преследов�ания с его стороны.



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