Глюки
Wink
Фильмы
Глюки

Глюки (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Bug
Драмы, Триллеры97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Агнес ведет замкнутый образ жизни, у нее нет друзей, она не ходит на вечеринки. Зато у нее есть бывший муж, который сидит в тюрьме и так любит распускать руки. Скоро срок его заключения истекает, и женщина принимает решение поселиться в богом забытом городке в Оклахоме, чтобы избежать преследования с его стороны.

Глюки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Германия, США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глюки»

Всё