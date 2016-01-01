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Герой (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.52016, Герой
Драмы, Военные76 мин12+

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Сюжет

Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и поручик Андрей Долматов знакомятся при весьма странных обстоятельствах. Симпатия, любовь… впереди, казалось, счастливая жизнь. И вдруг — катастрофа. Первая мировая война уводит его на фронт, а ее — медсестрой в госпиталь.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Герой»

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