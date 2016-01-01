Герой (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.52016, Герой
Драмы, Военные76 мин12+
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Сюжет
Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и поручик Андрей Долматов знакомятся при весьма странных обстоятельствах. Симпатия, любовь… впереди, казалось, счастливая жизнь. И вдруг — катастрофа. Первая мировая война уводит его на фронт, а ее — медсестрой в госпиталь.
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Васильев
- Актёр
Дима
Билан
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Александр
Балуев
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Марат
Башаров
- Актёр
Александр
Адабашьян
- ЛОАктриса
Лилита
Озолиня
- АВАктёр
Александр
Васильев
- ОПСценарист
Ольга
Погодина-Кузмина
- НДСценарист
Наталия
Дорошкевич
- ЭАПродюсер
Эльмира
Айнулова
- НДПродюсер
Наталия
Дорошкевич
- МЖПродюсер
Мария
Журомская
- ММПродюсер
Мария
Михайлова
- ГШХуд�ожница
Гульнара
Шахмилова
- РГОператор
Рамунас
Грейчюс
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев