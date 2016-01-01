Герой (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и поручик Андрей Долматов знакомятся при весьма странных обстоятельствах. Симпатия, любовь… впереди, казалось, счастливая жизнь. И вдруг — катастрофа. Первая мировая война уводит его на фронт, а ее — медсестрой в госпиталь.



Герой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.