Российский фильм «Герои анекдотов» (2025) — это смех, магия и ностальгия в одном флаконе. Яркая комедия с Алексеем Маклаковым, Антоном Богдановым и Марией Горбань.



Каждый вечер в детстве маленький Петя с замиранием сердца слушал отцовские истории про мудрого Василия Ивановича, проказника Вовочку и вездесущую тещу. Эти анекдоты стали для мальчика не просто шутками, а семейными реликвиями, сохраняющими тепло домашнего очага. Прошли годы, и Петя переехал в Москву. Столичные жители не разделяют его любви к классическому юмору, но однажды происходит невероятное: древний амулет соседки Ани, случайно оказавшийся рядом с книгой анекдотов, пробуждает магию. В квартире начинают происходить чудеса: появляется потерянный чукча, новый русский решает свои проблемы, а Вовочка устраивает проделки. Теперь Пете нужно не только познакомиться с героями любимых историй, но и вернуть их в книгу.



Не упустите шанс посмеяться от души! Смотреть фильм «Герои анекдотов» можно, купив билет на сервисе «Афиша» в онлайн-кинотеатре Wink — это быстро, удобно и выгодно!



Герои анекдотов покупка билетов в кино онлайн