Фильм Герои анекдотов
О фильме
Российский фильм «Герои анекдотов» (2025) — это смех, магия и ностальгия в одном флаконе. Яркая комедия с Алексеем Маклаковым, Антоном Богдановым и Марией Горбань.
Каждый вечер в детстве маленький Петя с замиранием сердца слушал отцовские истории про мудрого Василия Ивановича, проказника Вовочку и вездесущую тещу. Эти анекдоты стали для мальчика не просто шутками, а семейными реликвиями, сохраняющими тепло домашнего очага. Прошли годы, и Петя переехал в Москву. Столичные жители не разделяют его любви к классическому юмору, но однажды происходит невероятное: древний амулет соседки Ани, случайно оказавшийся рядом с книгой анекдотов, пробуждает магию. В квартире начинают происходить чудеса: появляется потерянный чукча, новый русский решает свои проблемы, а Вовочка устраивает проделки. Теперь Пете нужно не только познакомиться с героями любимых историй, но и вернуть их в книгу.
Рейтинг
- АНРежиссёр
Андрей
Никифоров
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АБАктёр
Антон
Богданов
- Актриса
Мария
Горбань
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Фёдор
Лавров
- РХАктёр
Роман
Хан
- Актёр
Виктор
Логинов
- Актёр
Андрей
Свиридов
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- РШАктёр
Роман
Шпагин
- Актёр
Гевонд
Андреасян
- РПАктёр
Роман
Попов
- НМАктриса
Нана
Муштакова
- Актриса
Янина
Студилина
- ИДАктёр
Иван
Деменин
- АНСценарист
Андрей
Никифоров
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- ИЩПродюсер
Ирина
Щербович-Вечер
- ЕГПродюсер
Елена
Госман
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- ЛРПродюсер
Лия
Рахматуллина
- ЮМПродюсер
Юлиана
Митрофанова
- МНПродюсер
Мария
Наумидис
- АКХудожник
Артем
Купина
- МВХудожница
Мария
Вишневецкая
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин