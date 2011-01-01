Generation П
Wink
Фильмы
Generation П
2011, Generation П
Фантастика111 мин18+

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Generation П (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Неустроенный в жизни филолог Вавилен входит в безумный мир рекламного бизнеса. Вокруг молодого копирайтера крутятся колоссальные деньги, возникают безумные авантюры, погибают люди. От окончательного остервенения парня спасает странная мечта о древней богине Иштар, недостижимой возлюбленной.

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Страна
Россия, США
Жанр
Фантастика
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Generation П»