Газгольдер. Клубаре (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная хип-хоп-комедия расскажет о том, как с минимумом расходов построить заведение формата «клуб + кабаре», где людей будет развлекать сам рэпер Баста. Известный промоутер Арчи решает открыть собственный клуб на дядины деньги, но большую их часть съедают прошлые долги.



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