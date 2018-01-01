Газгольдер. Клубаре
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Газгольдер. Клубаре

Газгольдер. Клубаре (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.72018, Газгольдер. Клубаре
Комедии, Криминал103 мин18+

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Сюжет

Криминальная хип-хоп-комедия расскажет о том, как с минимумом расходов построить заведение формата «клуб + кабаре», где людей будет развлекать сам рэпер Баста. Известный промоутер Арчи решает открыть собственный клуб на дядины деньги, но большую их часть съедают прошлые долги.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
2.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Газгольдер. Клубаре»

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