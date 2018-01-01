Газгольдер. Клубаре (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.72018, Газгольдер. Клубаре
Комедии, Криминал103 мин18+
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Сюжет
Криминальная хип-хоп-комедия расскажет о том, как с минимумом расходов построить заведение формата «клуб + кабаре», где людей будет развлекать сам рэпер Баста. Известный промоутер Арчи решает открыть собственный клуб на дядины деньги, но большую их часть съедают прошлые долги.
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Информация
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
2.2 IMDb
- ИКРежиссёр
Иван
Курский
- Актёр
Баста
- Актёр
Евгений
Стычкин
- РТАктёр
Руслан
Таркинский
- ЕЩАктриса
Евгения
Щербакова
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актриса
Даша
Чаруша
- ОГАктёр
Олег
Груз
- СРАктёр
Сергей
Рублев
- ОГСценарист
Олег
Груз
- ИКСценарист
Иван
Курский
- ИКПродюсер
Иван
Курский
- Продюсер
Марина
Лебедева
- ОГХудожница
Ольга
Галинская
- МРХудожник
Максим
Ривака
- АГМонтажёр
Азат
Григорян
- ИКМонтажёр
Иван
Курский
- АКОператор
Алексей
Куприянов
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- Композитор
Баста