Биография

Марина Лебедева — актриса театра и кино. Родилась 1 ноября 1993 года. После окончания мастерской Фокина Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова стала актрисой труппы Московского театра «Современник». Марина Лебедева дебютировала в кино, приняв участие в съемках комедийной ленты «Лодка». Фильмография актрисы насчитывает 9 работ, в том числе она сыграла роль Вероники, одного из членов Широнинской читальни, в городском фэнтези «Библиотекарь».