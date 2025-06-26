Гардемарины 3
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Гардемарины 3

Гардемарины 3 (фильм, 1992) смотреть онлайн

9.31992, Гардемарины 3
Приключения101 мин12+

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О фильме

Идет семилетняя война, русские солдаты вынуждены сражаться за интересы Франции и Австрии против Пруссии. Гардемарины продолжают самоотверженно служить Родине. Один - в экспедиции, другой - при дворе, а третий послан в Венецию, передать шкатулку с украшением. На самом деле, в шкатулке послание, от которого зависят дальнейшие судьбы Европы и России!

Страна
Германия, Россия
Жанр
Приключения
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гардемарины 3»