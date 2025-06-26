Гардемарины 3 (фильм, 1992) смотреть онлайн
9.31992, Гардемарины 3
Приключения101 мин12+
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О фильме
Идет семилетняя война, русские солдаты вынуждены сражаться за интересы Франции и Австрии против Пруссии. Гардемарины продолжают самоотверженно служить Родине. Один - в экспедиции, другой - при дворе, а третий послан в Венецию, передать шкатулку с украшением. На самом деле, в шкатулке послание, от которого зависят дальнейшие судьбы Европы и России!
СтранаГермания, Россия
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Актриса
Светлана
Дружинина
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Лев
Дуров
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Александр
Домогаров
- Актёр
Виктор
Раков
- Актёр
Юрий
Яковлев
- Актриса
Людмила
Гурченко
- ММАктёр
Михаил
Мамаев
- Актриса
Кристина
Орбакайте
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- Сценарист
Светлана
Дружинина
- ЮНСценарист
Юрий
Нагибин
- ИЯПродюсер
Ирина
Яли
- ОКМонтажёр
О.
Колесникова
- ОКМонтажёр
Ольга
Колесникова
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев