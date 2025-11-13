Франкенштейн
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Франкенштейн

Франкенштейн (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Mary Shelley's Frankenstein
Ужасы, Фантастика18+

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О фильме

Капитан Роберт Уолтон, исследователь, одержимый маниакальным стремлением во что бы то ни стало достичь Северного полюса, в арктической пустыне встречает доктора Виктора Франкенштейна, преследующего таинственное человекоподобное существо.

Узнав о цели капитана, Франкенштейн рассказывает ему свою печальную и жуткую историю. Еще в юности Виктор увлекся наукой. А после смерти матери твердо решил стать ученым и победить смерть. Его одержимость привела к ужасающе трагическим последствиям и для него самого, и для всех его близких...

Страна
Великобритания, США, Япония
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Франкенштейн»