Франкенштейн (фильм, 1994) смотреть онлайн

Капитан Роберт Уолтон, исследователь, одержимый маниакальным стремлением во что бы то ни стало достичь Северного полюса, в арктической пустыне встречает доктора Виктора Франкенштейна, преследующего таинственное человекоподобное существо.



Узнав о цели капитана, Франкенштейн рассказывает ему свою печальную и жуткую историю. Еще в юности Виктор увлекся наукой. А после смерти матери твердо решил стать ученым и победить смерть. Его одержимость привела к ужасающе трагическим последствиям и для него самого, и для всех его близких...

