Франкенштейн (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Mary Shelley's Frankenstein
Ужасы, Фантастика18+
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О фильме
Капитан Роберт Уолтон, исследователь, одержимый маниакальным стремлением во что бы то ни стало достичь Северного полюса, в арктической пустыне встречает доктора Виктора Франкенштейна, преследующего таинственное человекоподобное существо.
Узнав о цели капитана, Франкенштейн рассказывает ему свою печальную и жуткую историю. Еще в юности Виктор увлекся наукой. А после смерти матери твердо решил стать ученым и победить смерть. Его одержимость привела к ужасающе трагическим последствиям и для него самого, и для всех его близких...
СтранаВеликобритания, США, Япония
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Мелодрама
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Кеннет
Брана
- ТХАктёр
Том
Халс
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- ЭКАктёр
Эйдан
Куинн
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- Актёр
Ричард
Брирс
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- РХАктёр
Роберт
Харди
- ШЛАктриса
Шери
Лунги
- СИАктриса
Селия
Имри
- ТМАктриса
Тревин
Макдауэлл
- ДХАктёр
Джерард
Хоран
- МХАктёр
Марк
Хэдфилд
- ДРАктриса
Джоэнна
Рот
- СХАктриса
Саша
Ханау
- ДИАктёр
Джозеф
Инглэнд
- АБАктёр
Альфред
Белл
- РКАктёр
Ричард
Клиффорд
- ДЭАктёр
Джордж
Эспри
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- РДАктёр
Райан
Дж-У Смит
- ЧУАктёр
Чарльз
Уин-Дэвис
- РДАктёр
Рори
Дженнингс
- ККАктриса
Кристина
Каттэлл
- ХТАктриса
Ханна
Тэйлор-Гордон
- СФАктриса
Сьюзэн
Филд
- ДЮАктёр
Джимми
Юилл
- КБАктёр
Крис
Барнс
- ШПАктёр
Шон
Прендергаст
- ТРАктёр
Томми
Райт
- ДКАктёр
Дэвид
Кеннеди
- ПГАктёр
Пол
Грегори
- КХАктёр
Крис
Холлис
- РЛАктёр
Робин
Ллойд
- АЛАктёр
Алекс
Лоу
- ГЛАктёр
Грэхэм
Лоугридж
- СКАктёр
Саймон
Кокс
- РХАктёр
Роберт
Хайнс
- ЛДАктриса
Лонни
Джеймс
- ДГАктриса
Дженни
Гэлловэй
- ПДАктёр
Питер
Джонфилд
- ЭДАктёр
Эдвард
Джюзбери
- ШРАктриса
Шиван
Редмонд
- ФМАктриса
Френсин
Морган
- СЛАктриса
Сью
Лонг
- Актёр
Энгус
Райт
- МГАктёр
Майкл
Гулд
- МГАктёр
Макс
Голд
- ЭРАктриса
Эбигейл
Рейнольдс
- Сценарист
Фрэнк
Дарабонт
- МШСценарист
Мэри
Шелли
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ДВПродюсер
Джеймс
В. Харт
- ДВПродюсер
Джон
Вэйтч
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл