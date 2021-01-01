Форсаж 9
Wink
Фильмы
Форсаж 9
8.62021, F9
Боевики, Криминал137 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Форсаж 9 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Доминик Торрето снова собирает команду для спасения мира. На этот раз угроза по-настоящему серьезная. Противостоять команде гонщиков-супергероев будет Джейкоб, родной брат Доминика. Наняла его уже знакомая нам злодейка Сайфер, воспользовавшись давним конфликтом в многострадальной семье. При поддержке Торрето-младшего, криминальная королева захватывает супероружие, с помощью которого она сможет получить власть над всеми компьютерными системами мира. Чтобы победить на этот раз, героям придется провернуть самый невероятный трюк.

Форсаж 9 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форсаж 9»

Всё