Форсаж 9 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Доминик Торрето снова собирает команду для спасения мира. На этот раз угроза по-настоящему серьезная. Противостоять команде гонщиков-супергероев будет Джейкоб, родной брат Доминика. Наняла его уже знакомая нам злодейка Сайфер, воспользовавшись давним конфликтом в многострадальной семье. При поддержке Торрето-младшего, криминальная королева захватывает супероружие, с помощью которого она сможет получить власть над всеми компьютерными системами мира. Чтобы победить на этот раз, героям придется провернуть самый невероятный трюк.



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