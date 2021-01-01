Форсаж 9 (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Доминик Торрето снова собирает команду для спасения мира. На этот раз угроза по-настоящему серьезная. Противостоять команде гонщиков-супергероев будет Джейкоб, родной брат Доминика. Наняла его уже знакомая нам злодейка Сайфер, воспользовавшись давним конфликтом в многострадальной семье. При поддержке Торрето-младшего, криминальная королева захватывает супероружие, с помощью которого она сможет получить власть над всеми компьютерными системами мира. Чтобы победить на этот раз, героям придется провернуть самый невероятный трюк.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джастин
Лин
- Актёр
Вин
Дизель
- ДСАктёр
Джон
Сина
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- ЛАктёр
Лудакрис
- ДБАктриса
Джордана
Брюстер
- Актриса
Натали
Эммануэль
- Актриса
Мишель
Родригес
- СГАктёр
Сон
Ган
- Актриса
Шарлиз
Терон
- АСАктриса
Анна
Саваи
- ДКСценарист
Дэниэл
Кэйси
- ДЛСценарист
Джастин
Лин
- Продюсер
Вин
Дизель
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- ЭПХудожник
Эрик
Польсвартек
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер