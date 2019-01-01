Фея (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.82019, Фея
Драмы, Фантастика145 мин18+
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Сюжет
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всe в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Анна
Меликян
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Никита
Еленев
- ЕААктриса
Екатерина
Агеева
- АДАктриса
Александра
Дишдишян
- ТДАктриса
Тинатин
Далакишвили
- Актриса
Мария
Шалаева
- Актёр
Владимир
Мишуков
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актёр
Юра
Борисов
- Сценарист
Анна
Меликян
- Продюсер
Анна
Меликян
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- ВКПродюсер
Валерия
Козловская
- Художница
Анна
Чистова
- Монтажёр
Анна
Меликян
- ЛНМонтажёр
Любава
Нечистяк
- Монтажёр
Павел
Руминов
- АММонтажёр
Анастасия
Марчукова
- АМОператор
Андрей
Майка
- КРКомпозитор
Кирилл
Рихтер