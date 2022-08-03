Фаворит (фильм, 2003) смотреть онлайн

Америка 30-х, Великая депрессия в разгаре. Свободное время люди проводят в тщетных поисках работы или просто отправляются искать счастья на ипподроме. Ставки невысоки, но их много… На местном ипподроме появляется темная лошадка: маленькая, кряжистая и, кажется, не годная для гонок. Ее жокей Ред Поллард — слепнущий чемпион по боксу в супер-легком весе. Ее тренер — Том Смит, бывший цирковой силач по кличке «Разрушитель мустангов». А хозяин лошадки — Чарльз Ховард, человек, который позже наладил торговлю автомобилями по всей Западной Америке...

