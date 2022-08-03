Фаворит (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Seabiscuit
Драма, Исторический134 мин12+
О фильме
Америка 30-х, Великая депрессия в разгаре. Свободное время люди проводят в тщетных поисках работы или просто отправляются искать счастья на ипподроме. Ставки невысоки, но их много… На местном ипподроме появляется темная лошадка: маленькая, кряжистая и, кажется, не годная для гонок. Ее жокей Ред Поллард — слепнущий чемпион по боксу в супер-легком весе. Ее тренер — Том Смит, бывший цирковой силач по кличке «Разрушитель мустангов». А хозяин лошадки — Чарльз Ховард, человек, который позже наладил торговлю автомобилями по всей Западной Америке...
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD, SD
Время134 мин / 02:14
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Гэри
Росс
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- ВМАктриса
Валери
Махаффей
- МОАктёр
Майкл
О’Нил
- СБАктёр
Сэм
Боттомс
- Актёр
Эд
Лотер
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ПДАктёр
Питер
Джейсон
- Сценарист
Гэри
Росс
- ЛХСценарист
Лора
Хилленбранд
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- Продюсер
Гэри
Росс
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЭНХудожник
Эндрю
Нескоромны
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман