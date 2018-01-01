Wink
Детям
Фантазеры из деревни Угоры
Актёры и съёмочная группа фильма «Фантазеры из деревни Угоры»

Режиссёры

Леонид Носырев

Режиссёр

Актёры

Кира Смирнова

Актриса
Юрий Волынцев

Актёр
Георгий Вицин

Актёр
Евгений Леонов

Актёр
Дмитрий Назаров

Актёр
Владимир Ферапонтов

Актёр
Клара Румянова

Актриса
Мария Виноградова

Актриса
Всеволод Ларионов

Актёр

Продюсеры

Галина Волкова

Продюсер

Операторы

Александр Чеховский

Оператор

Композиторы

Евгений Ботяров

Композитор