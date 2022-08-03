Фантастическая четверка (фильм, 2005) смотреть онлайн

Экшен «Фантастическая четверка» — фильм 2005 года о научных амбициях, столкнувшихся с непредсказуемыми силами космоса. Кино сочетает экшен, юмор и динамичные спецэффекты, раскрывая становление команды супергероев.



Гениальный ученый Рид Ричардс возглавляет космическую экспедицию для изучения аномального излучения. Вместе с ним отправляются его подруга Сью Сторм, ее брат Джонни, пилот Бен Гримм и спонсор проекта Виктор фон Дум. Во время миссии экипаж попадает под воздействие космической радиации, что кардинально меняет их жизни: Рид обретает способность растягивать тело, Сью становится невидимой и создает силовые поля, Джонни управляет огнем, а Бен превращается в каменное Существо. Вернувшись на Землю, они сталкиваются с необходимостью принять свои новые способности и научиться работать как команда. Однако их бывший союзник Виктор, также изменившийся из-за радиации, становится могущественным Доктором Думом, одержимым жаждой власти…



Захватывающие сражения, юмор и крепнущая дружба героев стоят того, чтобы это кино смотреть. «Фантастическая четверка» — идеальный выбор для тех, кто любит кинокомиксы, приключения и вдохновляющие сюжеты о сплоченности.

