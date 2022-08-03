Фантастическая четверка (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
Экшен «Фантастическая четверка» — фильм 2005 года о научных амбициях, столкнувшихся с непредсказуемыми силами космоса. Кино сочетает экшен, юмор и динамичные спецэффекты, раскрывая становление команды супергероев.
Гениальный ученый Рид Ричардс возглавляет космическую экспедицию для изучения аномального излучения. Вместе с ним отправляются его подруга Сью Сторм, ее брат Джонни, пилот Бен Гримм и спонсор проекта Виктор фон Дум. Во время миссии экипаж попадает под воздействие космической радиации, что кардинально меняет их жизни: Рид обретает способность растягивать тело, Сью становится невидимой и создает силовые поля, Джонни управляет огнем, а Бен превращается в каменное Существо. Вернувшись на Землю, они сталкиваются с необходимостью принять свои новые способности и научиться работать как команда. Однако их бывший союзник Виктор, также изменившийся из-за радиации, становится могущественным Доктором Думом, одержимым жаждой власти…
Захватывающие сражения, юмор и крепнущая дружба героев стоят того, чтобы это кино смотреть. «Фантастическая четверка» — идеальный выбор для тех, кто любит кинокомиксы, приключения и вдохновляющие сюжеты о сплоченности.
СтранаСША, Германия
ЖанрСемейный, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- ТСРежиссёр
Тим
Стори
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Крис
Эванс
- МЧАктёр
Майкл
Чиклис
- Актёр
Джулиан
МакМэхон
- Актёр
Хеймиш
Линклейтер
- Актриса
Керри
Вашингтон
- ЛХАктриса
Лори
Холден
- ДПАктёр
Дэвид
Паркер
- КМАктёр
Кевин
Макналти
- МФСценарист
Марк
Фрост
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- Продюсер
Ави
Арад
- Продюсер
Майкл
Барнатан
- ЛКПродюсер
Ли
Клири
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ШФХудожник
Шеперд
Франкель
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- Композитор
Джон
Оттмен