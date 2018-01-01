Wink
Эван Всемогущий
Актёры и съёмочная группа фильма «Эван Всемогущий»

Режиссёры

Том Шэдьяк

Tom Shadyac
Режиссёр

Актёры

Стив Карелл

Steve Carell
АктёрEvan Baxter
Морган Фриман

Morgan Freeman
АктёрGod
Лорен Грэм

Lauren Graham
АктрисаJoan Baxter
Джонни Симмонс

Johnny Simmons
АктёрDylan Baxter
Грэм Филлипс

Graham Phillips
АктёрJordan Baxter
Джимми Беннетт

Jimmy Bennett
АктёрRyan Baxter
Джон Гудман

John Goodman
АктёрCongressman Long
Ванда Сайкс

Wanda Sykes
АктрисаRita
Джон Майкл Хиггинс

John Michael Higgins
АктёрMarty
Джона Хилл

Jonah Hill
АктёрEugene

Сценаристы

Стив Корен

Steve Koren
Сценарист
Марк О’Кифи

Mark O'Keefe
Сценарист
Стив Одекерк

Steve Oedekerk
Сценарист
Джоэл Коэн

Joel Cohen
Сценарист

Продюсеры

Гари Барбер

Gary Barber
Продюсер
Роджер Бирнбаум

Roger Birnbaum
Продюсер
Майкл Бостик

Michael Bostick
Продюсер
Гари Гетцман

Gary Goetzman
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Дальвин Щербаков

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Илья Щербинин

Актёр дубляжа
Иван Витер

Актёр дубляжа

Операторы

Иэн Бейкер

Ian Baker
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

John Debney
Композитор