Wink
Фильмы
Этим утром в Нью-Йорке
Актёры и съёмочная группа фильма «Этим утром в Нью-Йорке»

Актёры и съёмочная группа фильма «Этим утром в Нью-Йорке»

Режиссёры

Фил Олден Робинсон

Фил Олден Робинсон

Phil Alden Robinson
Режиссёр

Актёры

Робин Уильямс

Робин Уильямс

Robin Williams
АктёрHenry Altmann
Мила Кунис

Мила Кунис

Mila Kunis
АктрисаDr. Sharon Gill
Питер Динклэйдж

Питер Динклэйдж

Peter Dinklage
АктёрAaron Altmann
Мелисса Лео

Мелисса Лео

Melissa Leo
АктрисаBette Altmann
Хеймиш Линклейтер

Хеймиш Линклейтер

Hamish Linklater
АктёрTommy Altmann
Саттон Фостер

Саттон Фостер

Sutton Foster
АктрисаAdela (Tommy's Girlfriend)
Джеймс Эрл Джонс

Джеймс Эрл Джонс

James Earl Jones
АктёрRuben (Video store owner)
Ричард Кайнд

Ричард Кайнд

Richard Kind
АктёрBix Field
Дэниэл Рэймонт

Дэниэл Рэймонт

Daniel Raymont
АктёрUlugbek (Uzbek cab driver)
Крис Гезерд

Крис Гезерд

Chris Gethard
АктёрDr. Jordan Reed (Sharon's friend)

Сценаристы

Дэниэл Таплитц

Дэниэл Таплитц

Daniel Taplitz
Сценарист
Асси Даян

Асси Даян

Assi Dayan
Сценарист

Продюсеры

Роберт Купер

Роберт Купер

Robert Cooper
Продюсер
Тайлер Митчелл

Тайлер Митчелл

Tyler Mitchell
Продюсер
Гордон Бижелонич

Гордон Бижелонич

Gordon Bijelonic
Продюсер

Актёры дубляжа

Леонид Белозорович

Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Елена Войновская

Елена Войновская

Актриса дубляжа
Дмитрий Поляновский

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа

Художники

Эмма Поттер

Эмма Поттер

Emma Potter
Художница

Монтажёры

Марк Ёсикава

Марк Ёсикава

Mark Yoshikawa
Монтажёр

Операторы

Джон Бэйли

Джон Бэйли

John Bailey
Оператор

Композиторы

Матео Мессина

Матео Мессина

Mateo Messina
Композитор