Энигма (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Enigma
Триллер, Исторический113 мин18+
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О фильме
В марте 1943 года британская разведка узнаeт, что уже не может читать секретные германские донесения, так как нацисты кардинально усовершенствовали свою шифровальную машину «Энигма», превратив боевые коды в гигантскую головоломку. На еe разгадку могут уйти годы, но в распоряжении гениального математика Тома Джерико всего четыре дня!
СтранаВеликобритания, США, Германия, Нидерланды
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Аптед
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- Актриса
Кейт
Уинслет
- СБАктриса
Саффрон
Берроуз
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Том
Холландер
- ДСАктёр
Дональд
Самптер
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- РЛАктёр
Ричард
Лиф
- ЙФАктёр
Йен
Фелс
- ТССценарист
Том
Стоппард
- РХСценарист
Роберт
Харрис
- Продюсер
Мик
Джаггер
- Продюсер
Лорн
Майклз
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- РМХудожник
Род
МакЛин
- ШРХудожница
Ширли
Расселл
- РШМонтажёр
Рик
Шэйн
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- ДБКомпозитор
Джон
Бэрри