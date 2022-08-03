Энигма
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Энигма

Энигма (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Enigma
Триллер, Исторический113 мин18+

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О фильме

В марте 1943 года британская разведка узнаeт, что уже не может читать секретные германские донесения, так как нацисты кардинально усовершенствовали свою шифровальную машину «Энигма», превратив боевые коды в гигантскую головоломку. На еe разгадку могут уйти годы, но в распоряжении гениального математика Тома Джерико всего четыре дня!

Страна
Великобритания, США, Германия, Нидерланды
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Энигма»