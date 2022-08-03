Энигма (фильм, 2001) смотреть онлайн

В марте 1943 года британская разведка узнаeт, что уже не может читать секретные германские донесения, так как нацисты кардинально усовершенствовали свою шифровальную машину «Энигма», превратив боевые коды в гигантскую головоломку. На еe разгадку могут уйти годы, но в распоряжении гениального математика Тома Джерико всего четыре дня!

