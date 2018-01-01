Wink
Эквилибриум
Актёры и съёмочная группа фильма «Эквилибриум»

Режиссёры

Джон Дал

John Dahl
Режиссёр

Актёры

Мэтт Дэймон

Matt Damon
АктёрMike McDermott
Эдвард Нортон

Edward Norton
АктёрWorm
Гретхен Мол

Gretchen Mol
АктрисаJo
Джон Туртурро

John Turturro
АктёрJoey Knish
Джон Малкович

John Malkovich
АктёрTeddy KGB
Фамке Янссен

Famke Janssen
АктрисаPetra
Мартин Ландау

Martin Landau
АктёрAbe Petrovsky
Рэй Янничелли

Ray Iannicelli
АктёрKenny
Мервин Голдсмит

Merwin Goldsmith
АктёрSy
Майкл Рисполи

Michael Rispoli
АктёрGrama

Сценаристы

Дэвид Левин

David Levien
Сценарист
Брайан Коппельман

Brian Koppelman
Сценарист

Продюсеры

Тед Демме

Ted Demme
Продюсер
Джоэль Стиллерман

Joel Stillerman
Продюсер
Бобби Коэн

Bobby Cohen
Продюсер
Трэйси Фалько

Tracy Falco
Продюсер

Художники

Терри Дресбах

Terry Dresbach
Художница

Монтажёры

Скотт Честнат

Scott Chestnut
Монтажёр

Операторы

Жан-Ив Эскоффер

Jean-Yves Escoffier
Оператор

Композиторы

Кристофер Янг

Christopher Young
Композитор