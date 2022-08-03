Эквилибриум
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Эквилибриум

Эквилибриум (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.12002, Equilibrium
Драма, Криминал102 мин18+

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О фильме

В будущем, где испытывать эмоции запрещено законодательно, люди используют лекарства для подавления чувств. Однажды лучший правительственный агент забывает принять дозу, и его жизнь меняется навсегда.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эквилибриум»