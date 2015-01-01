Джой (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер и Роберт Де Ниро в ленте от режиссера оскароносных фильмов «Боец» и «Мой парень — псих». Вдохновляющая биографическая драма о реальном изобретении Джой Мангано.



Джой живет в одном доме с безработным бывшим мужем и выбивается из сил, воспиты�вая в одиночку двух маленьких детей. В детстве она любила мастерить своими руками и мечтала запатентовать собственное изобретение, но сейчас погрязла в рутине и материальных проблемах. Однажды простая бытовая случайность становится триггером для зарождения гениальной идеи. Собирая осколки разбитого бокала, Джой ранит руки и решает создать уникальную модель самоотжимающейся швабры. Какой путь придется проделать Джой, прежде чем она облегчит жизнь миллионам домохозяек и станет знаменитой?



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