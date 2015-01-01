Джой (фильм, 2015) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер и Роберт Де Ниро в ленте от режиссера оскароносных фильмов «Боец» и «Мой парень — псих». Вдохновляющая биографическая драма о реальном изобретении Джой Мангано.
Джой живет в одном доме с безработным бывшим мужем и выбивается из сил, воспиты�вая в одиночку двух маленьких детей. В детстве она любила мастерить своими руками и мечтала запатентовать собственное изобретение, но сейчас погрязла в рутине и материальных проблемах. Однажды простая бытовая случайность становится триггером для зарождения гениальной идеи. Собирая осколки разбитого бокала, Джой ранит руки и решает создать уникальную модель самоотжимающейся швабры. Какой путь придется проделать Джой, прежде чем она облегчит жизнь миллионам домохозяек и станет знаменитой?
Не пропустите мотивирующую ленту, принесшую Дженнифер Лоуренс победу в «Золотом глобусе» — смотреть фильм «Джой» онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!
Джой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ДОРежиссёр
Дэвид
О. Расселл
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- Актриса
Дайан
Лэдд
- ВМАктриса
Вирджиния
Мэдсен
- Актриса
Изабелла
Росселлини
- ДПАктриса
Даша
Поланко
- ЭРАктриса
Элизабет
Рём
- СЛАктриса
Сьюзэн
Луччи
- ДОСценарист
Дэвид
О. Расселл
- ЭМСценарист
Энни
Мумоло
- МБПродюсер
Мэттью
Бадман
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Продюсер
Меган
Эллисон
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ХЛХудожница
Хезер
Лоффлер
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- ТКМонтажёр
Том
Кросс
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- ЛСОператор
Линус
Сандгрен
- ДККомпозитор
Дэвид
Кэмпбелл