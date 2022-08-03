Джон Картер (фильм, 2012) смотреть онлайн

Фантастический боевик «Джон Картер» — фильм 2012 года о солдате, который устал от войны на Земле, но, попав на Марс, вынужден снова выбирать сторону конфликта. В основу картины лег роман американского писателя Эдгара Райса Берроуза «Принцесса Марса».



Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер мечтает вернуться к нормальной жизни и отказывается присоединиться к армии, чтобы воевать с апачами. Спасаясь от военных, не желающих слышать «нет», он обнаруживает в пещере медальон, который переносит его на Марс. Из-за пониженной гравитации на красной планете Джон ощущает себя практически сверхчеловеком: он гораздо сильнее и быстрее любого марсианина, а для местных племен это — ключ к победе в многовековой распре. И Картер встает перед выбором: снова спасать только себя или защитить тех, кто стал близким, даже если это чужой мир и чужая война.



Если вы любите истории про «попаданцев», цените классические фантастические романы и скучали по зрелищным боевикам, фильм «Джон Картер» — то, что нужно для хорошего вечера.

