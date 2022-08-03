Джон Картер (фильм, 2012) смотреть онлайн
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О фильме
Фантастический боевик «Джон Картер» — фильм 2012 года о солдате, который устал от войны на Земле, но, попав на Марс, вынужден снова выбирать сторону конфликта. В основу картины лег роман американского писателя Эдгара Райса Берроуза «Принцесса Марса».
Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер мечтает вернуться к нормальной жизни и отказывается присоединиться к армии, чтобы воевать с апачами. Спасаясь от военных, не желающих слышать «нет», он обнаруживает в пещере медальон, который переносит его на Марс. Из-за пониженной гравитации на красной планете Джон ощущает себя практически сверхчеловеком: он гораздо сильнее и быстрее любого марсианина, а для местных племен это — ключ к победе в многовековой распре. И Картер встает перед выбором: снова спасать только себя или защитить тех, кто стал близким, даже если это чужой мир и чужая война.
Если вы любите истории про «попаданцев», цените классические фантастические романы и скучали по зрелищным боевикам, фильм «Джон Картер» — то, что нужно для хорошего вечера.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
- ЭСРежиссёр
Эндрю
Стэнтон
- Актёр
Тейлор
Китч
- ЛКАктриса
Линн
Коллинс
- СМАктриса
Саманта
Мортон
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Киран
Хайндс
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- ЭССценарист
Эндрю
Стэнтон
- МЭСценарист
Марк
Эндрюс
- МШСценарист
Майкл
Шейбон
- ЭРСценарист
Эдгар
Райс Берроуз
- ЛКПродюсер
Линдси
Коллинз
- ДМПродюсер
Джим
Моррис
- КУПродюсер
Колин
Уилсон
- БРПродюсер
Боб
Роут
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- МКАктриса дубляжа
Марианна
Коробейникова
- ЛНАктриса дубляжа
Лилиан
Наврозашвили
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ДХХудожник
Джеймс
Хэмбридж
- МХХудожник
Марк
Харрис
- ФХХудожник
Фил
Харви
- ДАХудожник
Джозеф
А. Ходжес
- МСХудожница
Майес
С. Рубео
- ЭЗМонтажёр
Эрик
Замбраннен
- ДМОператор
Дэниэл
Миндел
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино