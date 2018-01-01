Wink
Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар
Актёры и съёмочная группа фильма «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар»

Режиссёры

Кевин Смит

Kevin Smith
Режиссёр

Актёры

Джейсон Мьюз

Jason Mewes
АктёрJay
Кевин Смит

Kevin Smith
АктёрSilent Bob
Шеннон Элизабет

Shannon Elizabeth
АктрисаJustice
Уилл Феррелл

Will Ferrell
АктёрWillenholly
Элиза Душку

Eliza Dushku
АктрисаSissy
Бен Аффлек

Ben Affleck
АктёрHolden / Ben Affleck
Джейсон Ли

Jason Lee
АктёрBrodie / Banky
Эли Лартер

Ali Larter
АктрисаChrissy
Дженнифер Швалбах Смит

Jennifer Schwalbach Smith
АктрисаMissy (в титрах: Jennifer Schwalbach)
Крис Рок

Chris Rock
АктёрChaka

Сценаристы

Кевин Смит

Kevin Smith
Сценарист

Продюсеры

Джон Гордон

Jonathan Gordon
Продюсер
Скотт Мосье

Scott Mosier
Продюсер
Боб Вайнштейн

Bob Weinstein
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Морозов

Актёр дубляжа
Александр Котов

Актёр дубляжа
Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа

Художники

Айзис Массенден

Isis Mussenden
Художница

Монтажёры

Скотт Мосье

Scott Mosier
Монтажёр
Кевин Смит

Kevin Smith
Монтажёр

Операторы

Джейми Андерсон

Jamie Anderson
Оператор

Композиторы

Джеймс Л. Винейбл

James L. Venable
Композитор