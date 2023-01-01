Биография

Эли Лартер — американская киноактриса. Обладательница премии телеканала MTV. Родилась в Нью-Джерси 28 февраля 1976 года. В 14 лет стала моделью и получила контракт с престижным агентством Ford. Ради модельного бизнеса бросила старшую школу, не окончив выпускной класс, и улетела за границу. В 1996 году появилась на обложке Esquire, а в 1997-м приняла участие в сериале «Непредсказуемая Сьюзан». В 1998 году прошла кастинг молодежного фильма «Студенческая команда». За этой картиной последовали подростковые комедии «Сведи меня с ума», «Бегом от любви» и фильм ужасов «Дом ночных призраков». Сегодня Эли Лартер известна по множеству кино- и телепроектов: ее творческая биография насчитывает 86 работ. Роль Клер Риверс в первых двух частях франшизы ужасов «Пункт назначения» принесла актрисе репутацию «королевы крика». Сыграла второстепенных персонажей в картинах «Блондинка в законе», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Больше чем любовь». Широкую известность получила после роли героини видеоигры Клэр Редфилд в фильмах «Обитель зла — 3», «Обитель зла: Последняя глава» и «Обитель зла — 4: Жизнь после смерти 3D», в которых ее партнером по съемочной площадке стала Милла Йовович. Поклонникам сериалов больше всего запомнилась по проектам «Лига», «Новичок» и научно-фантастическому телефильму NBC «Герои». В 2004 году выступила сопродюсером криминального триллера «Тройная подстава».