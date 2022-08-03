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Джеки (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.92016, Jackie
Драма, Биография95 мин18+

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О фильме

Биографическая драма «Джеки» — фильм чилийского режиссера Пабло Ларраина о том, как личная трагедия превращается в часть национального мифа.

Жаклин Кеннеди — первая леди США, потерявшая мужа в один из самых драматичных дней в истории Америки. После гибели Джона в Далласе она остается одна, пытаясь осмыслить произошедшее и понять, что делать дальше. Это не столько хроника событий, сколько исследование внутреннего состояния женщины, которой нужно одновременно скорбеть, защищать детей и создавать легенду о президенте.

Главную роль в картине сыграла Натали Портман: ее идеальная осанка и безупречный макияж — попытка скрыть растерянность и боль. Если вы ищете кино о том, как за внешней хрупкостью и уязвимостью прячется невероятная сила, смотреть фильм «Джеки» — то, что нужно.

Страна
Чили, США, Франция, Китай
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джеки»