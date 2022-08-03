Биографическая драма «Джеки» — фильм чилийского режиссера Пабло Ларраина о том, как личная трагедия превращается в часть национального мифа.



Жаклин Кеннеди — первая леди США, потерявшая мужа в один из самых драматичных дней в истории Америки. После гибели Джона в Далласе она остается одна, пытаясь осмыслить произошедшее и понять, что делать дальше. Это не столько хроника событий, сколько исследование внутреннего состояния женщины, которой нужно одновременно скорбеть, защищать детей и создавать легенду о президенте.



Главную роль в картине сыграла Натали Портман: ее идеальная осанка и безупречный макияж — попытка скрыть растерянность и боль. Если вы ищете кино о том, как за внешней хрупкостью и уязвимостью прячется невероятная сила, смотреть фильм «Джеки» — то, что нужно.

