Джеки (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Биографическая драма «Джеки» — фильм чилийского режиссера Пабло Ларраина о том, как личная трагедия превращается в часть национального мифа.
Жаклин Кеннеди — первая леди США, потерявшая мужа в один из самых драматичных дней в истории Америки. После гибели Джона в Далласе она остается одна, пытаясь осмыслить произошедшее и понять, что делать дальше. Это не столько хроника событий, сколько исследование внутреннего состояния женщины, которой нужно одновременно скорбеть, защищать детей и создавать легенду о президенте.
Главную роль в картине сыграла Натали Портман: ее идеальная осанка и безупречный макияж — попытка скрыть растерянность и боль. Если вы ищете кино о том, как за внешней хрупкостью и уязвимостью прячется невероятная сила, смотреть фильм «Джеки» — то, что нужно.
Рейтинг
- ПЛРежиссёр
Пабло
Ларраин
- Актриса
Натали
Портман
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актриса
Грета
Гервиг
- Актёр
Билли
Крудап
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- КФАктёр
Каспар
Филлипсон
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- Актриса
Бет
Грант
- Актёр
Макс
Казелла
- НОСценарист
Ной
Оппенхайм
- Продюсер
Даррен
Аронофски
- МКПродюсер
Мартин
Кассинелли
- СКПродюсер
Серж
Катуар
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МФХудожница
Мадлин
Фонтен
- ССМонтажёр
Себастьян
Сепульведа
- СФОператор
Стефан
Фонтен
- МЛКомпозитор
Мика
Ливай