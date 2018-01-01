Wink
Фильмы
Дядюшкин сон
Актёры и съёмочная группа фильма «Дядюшкин сон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дядюшкин сон»

Режиссёры

Константин Воинов

Режиссёр

Актёры

Сергей Мартинсон

АктёрКнязь
Лидия Смирнова

АктрисаМоскалёва
Жанна Прохоренко

АктрисаЗинаида Афанасьевна
Николай Рыбников

АктёрМозгляков
Николай Крючков

АктёрМоскалев
Нина Агапова

АктрисаФелисата Михайловна
Григорий Белов

Актёрлакей Москалевой
Александра Данилова

Актриса
Лидия Драновская

Актриса
Светлана Коновалова

Актриса
Алла Ларионова

АктрисаПаскудина
Клара Лучко

АктрисаАнтипова
Нонна Мордюкова

АктрисаСофья Петровна Карпухина
Людмила Шагалова

АктрисаЗяблова
Валентин Зубков

АктёрВася
Нина Крачковская

Актриса
Юлиана Бугаева

Актрисадама
Гавриил Белов

Актёрлакей Москалевой

Сценаристы

Константин Воинов

Сценарист
Фёдор Достоевский

Сценарист

Операторы

Георгий Куприянов

Оператор

Композиторы

Роман Леденев

Композитор