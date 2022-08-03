Дядя Саша
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Дядя Саша

Дядя Саша (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Дядя Саша
Комедия91 мин18+

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О фильме

Почти чеховская история о когда-то успешном режиссере, снимающем свой последний фильм, назло всем, в своем загородном доме. Странные гости, самовлюбленные актеры, чудаковатые соседи и сам режиссер — повод для авторской иронии, а иногда и сарказма. И помните? Чеховское ружье всегда стреляет!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дядя Саша»