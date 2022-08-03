Дядя Саша (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Дядя Саша
Комедия91 мин18+
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О фильме
Почти чеховская история о когда-то успешном режиссере, снимающем свой последний фильм, назло всем, в своем загородном доме. Странные гости, самовлюбленные актеры, чудаковатые соседи и сам режиссер — повод для авторской иронии, а иногда и сарказма. И помните? Чеховское ружье всегда стреляет!
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Александр
Гордон
- Актёр
Александр
Гордон
- Актриса
Ольга
Яковлева
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Агния
Кузнецова
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актриса
Изабель
Эйдлен
- ЮБАктриса
Юлия
Барановская
- СААктёр
Степан
Абрамов
- Актёр
Пётр
Толстой
- ВБАктёр
Василий
Бархатов
- Сценарист
Александр
Гордон
- АППродюсер
Андрей
Писарев
- Продюсер
Александр
Гордон
- НИХудожница
Наталья
Иванова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ГЯОператор
Григорий
Яблочников
- ММКомпозитор
Михаил
Морсков
- АФКомпозитор
Артем
Федотов