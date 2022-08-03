Дядя Саша (фильм, 2018) смотреть онлайн

Почти чеховская история о когда-то успешном режиссере, снимающем свой последний фильм, назло всем, в своем загородном доме. Странные гости, самовлюбленные актеры, чудаковатые соседи и сам режиссер — повод для авторской иронии, а иногда и сарказма. И помните? Чеховское ружье всегда стреляет!

