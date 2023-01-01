Биография

Ольга Яковлева — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, обладательница Государственной премии Российской Федерации и лауреат значимых театральных наград «Хрустальная Турандот» и «Золотая маска». Родилась в Тамбове 14 марта 1941 года. Ольга Яковлева с ранних лет увлеклась театром. Частые переезды семьи позволили ей посещать театральные студии в разных городах. После завершения обучения в театральной студии при ТЮЗе в Алма-Ате она решила продолжить образование в Москве, став студенткой Высшего театрального училища имени Б. Щукина, который окончила в 1962 году. Ее профессиональная карьера стартовала в театре имени Ленинского комсомола, куда она была принята сразу после выпуска. Под наставничеством известного режиссера Анатолия Эфроса Ольга быстро завоевала ведущие позиции в труппе. На экране Ольга Яковлева впервые появилась в телевизионной постановке 1969 года «Комендант Лаутербурга». Однако настоящая слава пришла к ней в 1974 году, когда она сыграла главную роль в драме «Таня». Ольга Яковлева также сыграла в таких фильмах, как «Слово для защиты», «Месяц в деревне» и «Страницы журнала Печорина». В 1983 году актриса взяла паузу в своей кинокарьере, но в 2000-х годах вновь вернулась на экраны в таких проектах, как «Дом на набережной», «Четыре Любови» и «Тяжелый песок».