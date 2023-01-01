Биография

Юлия Геннадьевна Барановская — теле- и радиоведущая, актриса российского кино. Родилась в Ленинграде. После окончания Института искусства Сотбис в 2010 году Юлия вернулась в Москву. Карьера телеведущей началась еще в Лондоне, где она вела фестиваль «Русская Масленица». Карьера на телевидении началась в 2014 году с проекта «Чего хотят мужчины», где Барановская выступала постоянным специалистом в любовных отношениях. Май того же года ознаменовался участием Юлии в ток-шоу «Девчата», а в июле она стала телеведущей проекта «Перезагрузка», участие в котором принимала до 2016 года. Также артистка выступала в роли телеведущей шоу «Мужское&Женское». Юлия Барановская пробовала свои силы и в кинематографе. Ее первыми шагами стало участие в картинах 2019 года «Дядя Саша» и «Жара».