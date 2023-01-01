Пётр Толстой

Биография

Петр Толстой — телеведущий и продюсер, общественный и политический деятель России. Обладатель премии «ТЭФИ», благодарности Президента РФ и Орден Почета за вклад в развитие парламентаризма. Родился в Москве 20 июня 1969 года. После окончания факультета журналистики будущий кинодеятель начал работать в местной газете. Далее стал корреспондентом информагентства. С 1996 года работал на телевидении. Первое время являлся заместителем руководителя «ВИD». Позже его приняли в штат «Первого канала». Зрителям Петр Толстой запомнился в качестве ведущего программы «Воскресное время» — вел ее до 2012 года, после чего перешел в другой проект на том же канале. С 2014 года являлся ведущим ТВ-программы «Время покажет».