Двухсотлетний человек (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.31999, Bicentennial Man
Фантастика125 мин0+

О фильме

Фантастическая драма «Двухсотлетний человек» 1999 года — история о домашнем роботе, который шаг за шагом становится личностью и пытается добиться права называться человеком.

Семья Мартинов покупает андроида, но быстро выясняет, что тот — не бездушная машина: робот обнаруживает в себе талант к ремеслу и искусству, испытывает почти человеческие чувства и осознает концепцию выбора. Ему дают имя Эндрю, и с этого момента его «служба» превращается в долгую историю взросления. Со временем робот решает изменить собственное тело, чтобы быть ближе к людям не только разумом, но и внешне. Но чем больше Эндрю напоминает человека, тем более острым становится вопрос: будет ли общество признавать его равным, если он бессмертен и создан на заводе?

«Двухсотлетний человек» — фильм, который наверняка зацепит ценителей гуманистической фантастики. Технологии, прогресс здесь на втором плане, а куда важнее — попытки понять: что делает нас людьми.

Актёры и съёмочная группа фильма «Двухсотлетний человек»