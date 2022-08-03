Двухсотлетний человек (фильм, 1999) смотреть онлайн
О фильме
Фантастическая драма «Двухсотлетний человек» 1999 года — история о домашнем роботе, который шаг за шагом становится личностью и пытается добиться права называться человеком.
Семья Мартинов покупает андроида, но быстро выясняет, что тот — не бездушная машина: робот обнаруживает в себе талант к ремеслу и искусству, испытывает почти человеческие чувства и осознает концепцию выбора. Ему дают имя Эндрю, и с этого момента его «служба» превращается в долгую историю взросления. Со временем робот решает изменить собственное тело, чтобы быть ближе к людям не только разумом, но и внешне. Но чем больше Эндрю напоминает человека, тем более острым становится вопрос: будет ли общество признавать его равным, если он бессмертен и создан на заводе?
«Двухсотлетний человек» — фильм, который наверняка зацепит ценителей гуманистической фантастики. Технологии, прогресс здесь на втором плане, а куда важнее — попытки понять: что делает нас людьми.
СтранаСША, Германия
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
- Режиссёр
Крис
Коламбус
- Актёр
Робин
Уильямс
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- Актёр
Сэм
Нил
- Актёр
Оливер
Платт
- КУАктриса
Кирстен
Уоррен
- Актриса
Венди
Крюсон
- ХКАктриса
Халли
Кейт Айзенберг
- ЛЛАктриса
Линдзи
Летерман
- АЛАктриса
Анджела
Лэндис
- Актёр
Джон
Майкл Хиггинс
- НКСценарист
Николас
Казан
- ААСценарист
Айзек
Азимов
- РССценарист
Роберт
Сильверберг
- Продюсер
Майкл
Барнатан
- Продюсер
Крис
Коламбус
- ГКПродюсер
Гэйл
Кац
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- БДХудожник
Брутон
Джонс
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- ДФХудожник
Джош
Фифарек
- НДМонтажёр
Николас
Де То
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- ФМОператор
Фил
Мейхью
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер